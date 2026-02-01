Пассажирский автобус перевернулся в Анталии, есть погибшие и пострадавшие. Об этом 1 февраля сообщает газета Hurriet, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что ДТП произошло на повороте Северной кольцевой дороги Антальи недалеко от района Дешемеалты.

"Пассажирский автобус компании Buzlu Turizm с номерным знаком 26 ABG 022, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся после того, как не справился с управлением", - говорится в публикации.

Губернатор региона сообщил в эфире TRT, что погибли восемь человек, 26 турецких граждан получили ранения.

На месте происшествия работают медики.