https://news.day.az/world/1813310.html Пассажирский автобус опрокинулся в Анталии, десятки раненых - ФОТО - ВИДЕО Пассажирский автобус перевернулся в Анталии, есть погибшие и пострадавшие. Об этом 1 февраля сообщает газета Hurriet, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Уточняется, что ДТП произошло на повороте Северной кольцевой дороги Антальи недалеко от района Дешемеалты.
