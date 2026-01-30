https://news.day.az/culture/1813001.html Будут изготовлены серебряные памятные монеты с изображением образцов культурного наследия Азербайджана В этом году будут изготовлены серебряные памятные монеты, отражающие образцы недвижимого культурного наследия Азербайджанской Республики, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Будут изготовлены серебряные памятные монеты с изображением образцов культурного наследия Азербайджана
В этом году будут изготовлены серебряные памятные монеты, отражающие образцы недвижимого культурного наследия Азербайджанской Республики, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Вытекающие из этого вопросы будут решать министерство культуры, Государственное агентство по туризму, министерство цифрового развития и транспорта, местные органы исполнительной власти.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре