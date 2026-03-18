В этой европейской стране запретят мобильные телефоны в школах Использование мобильных телефонов запретят в польских школах с 1 сентября текущего года. Об этом рассказала министр образования республики Барбара Новацкая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По ее словам, дети смогут использовать телефон в школе с разрешения учителя.
"Исключением может быть дидактический процесс и решение учителя, но это не может быть нормой, ибо мы видим, как дети зависимы от интернета", - сказала Новацкая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре