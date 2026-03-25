https://news.day.az/world/1824200.html Удары по военным объектам в Ираке: есть жертвы - ВИДЕО Не менее семи военнослужащих ВС Ирака погибли, еще 13 получили ранения в результате ударов по военным объектам в провинции Анбар. Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Ирака, поисково-спасательные группы продолжают работу на месте происшествия.
