Генплан Ханкенди будет представлен в ближайшее время

Генплан Ханкенди будет готов в ближайшее время.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом на проходящем в Ханкенди Форуме развития национального бизнеса сказал специальный представитель Президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, передает Day.Az.

По его словам, общественности будет представлена подробная информация по этому поводу.

"В настоящее время концепция развития города разрабатывается западными компаниями. В рамках плана Ханкенди предполагается развивать как "город молодежи". Расширение образовательной и социальной инфраструктуры определено как один из основных приоритетов. В частности, выделена обширная территория для Карабахского университета, где планируется создание современных и комфортных условий для студентов. В то же время ожидается, что студенческий и преподавательский состав составит примерно 12-15 процентов от общего населения города. Согласно проекту, в будущем Ханкенди должен сформироваться как современный город с населением около 80 тысяч человек. Ханкенди превратится в современный центр, и все реализуемые здесь проекты осуществляются в соответствии с целями устойчивого развития города в короткие сроки", - отметил он.