Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью "51-й штат"

Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social изображение карты Венесуэлы с надписью "51-й штат".

Как передает Day.Az, на опубликованной фотографии территория Венесуэлы также была раскрашена в цвета американского флага.

Ранее журналист Fox News Билл Мелуджин написал в X, что во время телефонного разговора с ведущим телеканала Джоном Робертсом Трамп заявил о том, что "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США.