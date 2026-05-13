Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью "51-й штат"
Президент США Дональд Трамп разместил в Truth Social изображение карты Венесуэлы с надписью "51-й штат".
Как передает Day.Az, на опубликованной фотографии территория Венесуэлы также была раскрашена в цвета американского флага.
Ранее журналист Fox News Билл Мелуджин написал в X, что во время телефонного разговора с ведущим телеканала Джоном Робертсом Трамп заявил о том, что "серьезно рассматривает" возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США.
