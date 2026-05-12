31 история из 20 стран: чем удивит ANIMAFILM 2026 в Баку

С 13 по 17 мая 2026 года в Баку пройдет 9-й Международный фестиваль анимации ANIMAFILM.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend Life, мероприятия фестиваля примут сразу три площадки: Киноцентр "Низами", первый в мире музей-корабль "Сураханы" и галерея "Fluxus Space".Организаторами фестиваля выступают Ассоциация анимации Азербайджана и компания ANIMAFILM LLC. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджанской Республики, Агентства кино (ARKA) и Центра развития культурных и креативных индустрий (Творческий центр).

ANIMAFILM - это площадка для создания новых проектов и творческого обмена в сфере анимации между профессионалами и любителями. Ежегодно фестиваль выбирает актуальную тему, и в этот раз он посвящен морю.

География фестиваля в этом году заметно расширилась: на рассмотрение поступило 437 заявок из более чем 60 стран. В шорт-лист конкурсной программы вошел 31 проект из 20 государств. Отобранные работы впечатляют художественным разнообразием, смелыми техническими решениями и серьезностью затрагиваемых глобальных и локальных тем.

Директор фестиваля ANIMAFILM и глава Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев представил обширную программу предстоящих мероприятий. Помимо насыщенных конкурсных и внеконкурсных показов, а также творческих встреч с зарубежными авторами, гостей ждут премьеры - детский анимационный сериал "İsi və Piti" (Иси и Пити) и короткометражный анимационный фильм "Yulaf dönərgə" (Овсяная мельница).

Программа фестиваля предложит участникам и гостям еще немало интересного: мастер-класс "ANIMAFILM School: Stop-motion", презентацию журнала ANIMAFILM, авторы и продюсеры смогут представить свои идеи на втором Международном питчинге, а любители анимации - насладиться просмотром работ, отмеченных премиями OSCAR и BAFTA.