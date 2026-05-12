На территории Азербайджана случаев заражения хантавирусной инфекцией не зафиксировано

На сегодняшний день на территории Азербайджана не зафиксировано подозрительных или подтвержденных случаев заражения хантавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Центре контроля за особо опасными инфекциями при Министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что хантавирус не считается эндемичным для нашей страны, и текущая эпидемиологическая ситуация указывает на низкий риск распространения вируса. Подчеркнуто, что нынешняя ситуация не вызывает беспокойства у населения, а эпидемиологическая обстановка постоянно контролируется соответствующими структурами.

Также в профилактических целях центр рекомендовал населению соблюдать простые гигиенические правила. Было подчеркнуто, что для этого в жилых и рабочих помещениях необходимо соблюдать санитарно-гигиенические нормы, регулярно проводить дератизационные мероприятия для предотвращения заселения грызунов, использовать защитные средства при проведении работ по уборке на открытых площадках и в старых, долгое время не использовавшихся помещениях, не допускать прямого контакта с грызунами.

Было сообщено, что хантавирус в основном передается при контакте с мочой, фекалиями и слюной мышей и других грызунов. По этой причине риск выше в местах тесного контакта с грызунами.

Ранее в ВОЗ оценили риск распространения хантавируса в Азербайджане.