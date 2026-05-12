Некоторые села Губинского района переименуют

Названия некоторых территориальных единиц Губинского района будут изменены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, село Владимировка, входящее в состав Владимировского сельского административно-территориального округа, будет переименовано в село Эльбир, а сам Владимировский сельский административно-территориальный округ будет считаться Эльбирским.

Кроме того, село Алексеевка, входящее в состав Алексеевского сельского административно-территориального округа, будет переименовано в село Чинарлы, а село Тимирязев - в село Бахралы. При этом Алексеевский сельский административно-территориальный округ будет переименован в Чинарлинский.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.