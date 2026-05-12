Есть ли пострадавшие при сильном пожаре в Локбатане?

12 мая 2026 года около 01:20 в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи был зарегистрирован вызов из поселка Локбатан Гарадагского района.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана, по адресу вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

По состоянию на 09:30 пострадавших не зарегистрировано.

Ранее мы сообщали, что в Баку вспыхнул сильный пожар.