Президент Ильхам Алиев: Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу

Самой большой мечтой Великого лидера Гейдара Алиева было освобождение наших родных земель от оккупации. Мы - его продолжатели - выполнили его завет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан.

"Сегодня каждая пядь земли на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу. Изгнав оккупантов с наших земель, мы восстановили территориальную целостность и суверенитет", - отметил глава государства.