Иран развернул "москитный флот" в Ормузском проливе

Иран усилил присутствие в Ормузском проливе, развернув так называемый "москитный флот", состоящий из сотен небольших судов.

Об этом, как сообщает Day.Az, пишут британские СМИ.

По их данным, катера оснащены легким вооружением, а многие из них также имеют ракеты малой дальности, способные наносить повреждения кораблям. На этом фоне часть судовладельцев с осторожностью относится к перевозке грузов через пролив.

Отмечается, что сейчас "москитный флот" считается одним из наиболее активных элементов военно-морских сил Ирана.

"Москитный флот" - это тактика, основанная на использовании большого числа компактных, быстрых и относительно недорогих катеров для создания угрозы более крупным военным и торговым судам.