Пентагон обнародовал архивы данных об НЛО

Военное министерство США опубликовало американские архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). Они выложены на сайте Пентагона.

О намерении обнародовать эту информацию объявил в конце апреля президент США Дональд Трамп. При этом он уточнил, что в недалеком прошлом обсуждал тему НЛО в том числе с американскими военными летчиками, наблюдавшими такого рода явления. Они, по словам президента США, говорили, что "видели такое, во что невозможно поверить", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В феврале он обещал, что правительство США начнет публиковать документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. Как уточнил президент, он поручит военному министру Питу Хегсету, а также всем причастным министерствам и ведомствам "начать процесс выявления и публикации правительственных документов", касающихся, предположительно, "инопланетной и внеземной жизни, неопознанных аномальных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, относящейся к этой очень сложной, но чрезвычайно интересной и важной теме".