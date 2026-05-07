Карапетян обещал избирателям взятки за голоса

Антикоррупционный комитет Армении заявил о возбуждении очередного дела в отношении сторонников партии российского бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" по подозрению в даче взятки избирателям.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в заявлении, опубликованном в соцсетях ведомства, отмечается, что в ходе уголовного разбирательства были выявлены случаи дачи и получения взяток избирателям, а также воспрепятствования свободному осуществлению избирательных прав.

В антикоррупционном ведомстве добавили, что ими была получена достоверная информация о том, что на юге страны, "организованные этническим армянским бизнесменом, проживающим в городе Оренбурге, Российской Федерации, лица, близкие к последнему", обещали дать взятку ряду избирателей, в том числе списав часть их долгов, при условии, что они проголосуют за "Сильную Армению" на предстоящих июньских парламентских выборах.