Почему оплата картой в транспорте проходит не сразу?

Списание средств с карты спустя некоторое время при оплате в общественном транспорте связано с особенностями работы системы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, терминалы в общественном транспорте чаще всего работают в офлайн-режиме. "Терминал принимает оплату, но работает офлайн. В момент оплаты он не видит, есть ли деньги на карте".

Он пояснил, что именно поэтому система может пропустить пассажира даже при отсутствии средств: "Даже если на карте нет денег, система все равно позволяет пройти. При этом фиксируется задолженность - например, 60 гяпиков".

Позже система проверяет карту и, если на нее поступают средства, пытается списать эту сумму: "Через несколько часов или на следующий день система проверяет, появились ли деньги на карте, и списывает их. При этом двойного списания не происходит".

Казымов подчеркнул, что если пользователи сталкиваются с повторными списаниями или завышенными суммами, такие случаи подлежат проверке.

"Если деньги действительно списываются повторно или в большем объеме, мы это проверим. В норме такого быть не должно. Возможно, речь идет о технической ошибке, и тогда банк обязан вернуть средства", - сказал он.

Он добавил, что подобная система используется во многих странах и связана с работой международных платежных систем: "Это практика Visa и Mastercard. В их работе тоже могут возникать технические сбои".

По его словам, по данному вопросу уже ведутся обсуждения с банками.