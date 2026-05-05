https://news.day.az/society/1832363.html На Каспии произошло землетрясение В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы. Согласно данным, подземные толчки произошли в 08:45 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 19 километров.
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7.
Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно данным, подземные толчки произошли в 08:45 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался на глубине 19 километров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре