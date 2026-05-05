На Каспии произошло землетрясение

В Каспийском море зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7.

Об этом сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным, подземные толчки произошли в 08:45 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 19 километров.