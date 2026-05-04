В апреле 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провел проверки в общей сложности в 137 аптеках.

Как передает Day.Az, из них 4 проверки были проведены в городе Баку, а 133 - в аптеках, расположенных в других городах и районах республики.

Из проведенных проверок 131 была плановой, 3 - внеплановыми, и еще 3 - без проведения проверки (вне контрольных мероприятий).

По итогам в 34 аптеках были выявлены различные нарушения. В связи с обнаруженными фактами составлены соответствующие административные протоколы по статьям 210.1, 215.4, 221.1, 221.10, 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.