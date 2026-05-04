Президент Ильхам Алиев: Через территорию Азербайджана в Армению доставлено 28 тыс. тонн грузов

Через территорию Азербайджана в Армению доставлено 28 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м Саммите Европейского политического сообщества.

Глава государства подчеркнул, что впервые начались поставки азербайджанских нефтепродуктов - бензина и дизельного топлива - в Армению. Он отметил, что на данный момент в эту страну экспортировано 12 тыс. тонн наших нефтепродуктов.