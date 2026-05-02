UFC в Баку: Садыхов может провести бой с Камило

Стал известен потенциальный соперник азербайджанского бойца Назима Садыхова на турнире UFC в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Садыхов может встретиться в октагоне с бразильцем Матеусом Камило. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры. Поединок планируется провести 27 июня на Национальной арене гимнастики.