UFC в Баку: Садыхов может провести бой с Камило
Стал известен потенциальный соперник азербайджанского бойца Назима Садыхова на турнире UFC в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Садыхов может встретиться в октагоне с бразильцем Матеусом Камило. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.
Поединок планируется провести 27 июня на Национальной арене гимнастики.
