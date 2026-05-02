Стал известен потенциальный соперник азербайджанского бойца Назима Садыхова на турнире UFC в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Садыхов может встретиться в октагоне с бразильцем Матеусом Камило. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры.

Поединок планируется провести 27 июня на Национальной арене гимнастики.