От пиратских и контрафактных товаров можно будет отказаться в пользу государства
В Азербайджане станет возможным отказ от пиратских и контрафактных товаров в пользу государства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемых изменениях в Таможенный кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Согласно проекту, в случае принятия решения о признании пиратскими или контрафактными товаров, перемещаемых через таможенную границу, такие товары по выбору лица подлежат немедленному вывозу с таможенной территории, уничтожению либо от них можно будет отказаться в пользу государства.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
