В Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими

В Азербайджане в связи с Днем Победы над фашизмом будет три подряд нерабочих дня.

Как сообщает Day.Az, согласно Трудовому кодексу, если выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, соответствующий выходной переносится на следующий после праздника рабочий день.

Поскольку в этом году 9 мая приходится на субботу, а 10 мая выпадает на воскресенье, 11 мая также будет нерабочим днем.

Таким образом, в этом году 9, 10 и 11 мая будут нерабочими днями подряд.