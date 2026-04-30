В Азербайджане 3 дня подряд будут нерабочими - С ЭТОЙ ДАТЫ
В Азербайджане в связи с Днем Победы над фашизмом будет три подряд нерабочих дня.
Как сообщает Day.Az, согласно Трудовому кодексу, если выходные дни совпадают с нерабочими праздничными днями, соответствующий выходной переносится на следующий после праздника рабочий день.
Поскольку в этом году 9 мая приходится на субботу, а 10 мая выпадает на воскресенье, 11 мая также будет нерабочим днем.
Таким образом, в этом году 9, 10 и 11 мая будут нерабочими днями подряд.
