ИИ-браузер Comet выпустили для планшетов Apple

Perplexity представила ИИ-браузер Comet для планшетов на базе iPadOS, которая расширяет функциональность приложения в части многозадачности. Об этом сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Браузер получил поддержку режима разделенного экрана и работы с несколькими окнами, что позволяет использовать Comet параллельно с другими приложениями. Встроенный ИИ-ассистент Perplexity интегрирован в рабочий процесс, что обеспечивает быстрый доступ к справочной информации без необходимости переключения между программами.

Ранее Comet был адаптирован для смартфонов iPhone, а первоначальный запуск ИИ-браузера состоялся на компьютерах Mac. До текущего обновления версия для iPad фактически дублировала мобильную реализацию без учета особенностей планшетного интерфейса и сценариев использования.

Обновленная версия приложения доступна для загрузки через App Store. Пользователям, у которых уже установлена iPhone-версия, достаточно обновить приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.

Perplexity AI - это американская компания, создавшая одноименный ИИ-поисковик и ИИ-браузер Comet.