Разрушенный мост в Гарадагском районе будет заново построен
В Гарадагском районе города Баку будет построен новый мост.
Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в перечне работ по устранению последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и возникших селевых потоков в Баку и различных регионах Азербайджана, утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 28 апреля 2026 года.
Так, на 13-м километре дороги Сангачал-Чейилдаг вместо разрушенного моста будет построен новый.
Отмечается, что выполнение работ поручено Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.
Напомним, что селевые воды нанесли ущерб мосту, расположенному на автомобильной дороге Сангачал-Чейилдаг, проходящей через территорию Гарадагского района.
Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.
