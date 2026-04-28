Разрушенный мост в Гарадагском районе будет заново построен

В Гарадагском районе города Баку будет построен новый мост.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено в перечне работ по устранению последствий ущерба, нанесенного в результате сильных ливневых дождей и возникших селевых потоков в Баку и различных регионах Азербайджана, утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 28 апреля 2026 года.

Так, на 13-м километре дороги Сангачал-Чейилдаг вместо разрушенного моста будет построен новый.

Отмечается, что выполнение работ поручено Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

Напомним, что селевые воды нанесли ущерб мосту, расположенному на автомобильной дороге Сангачал-Чейилдаг, проходящей через территорию Гарадагского района.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.