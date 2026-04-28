Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Есть такой явный показатель международного влияния страны - "очередь" у ее дверей. И в ней стоят люди с конкретными интересами и острой необходимостью договориться. Сегодня к Азербайджану приковано особое внимание на международной арене. В результате последовательной стратегии Президента Ильхама Алиева, Азербайджан сумел занять уникальное положение - государства, с которым хотят выстраивать диалог самые разные центры силы.

Только за этот месяц Баку принял президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, президента Украины Володимира Зеленского, премьер-министра Литвы Ингу Ругинене и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. И уже на следующей неделе ожидается визит главы итальянского правительства Джорджи Мелони.

Сегодня, выступая на совместной пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым в Габале, чешский премьер произнес фразу, которая точнее всего описывает происходящее: Азербайджан находится в центре внимания всего мира. Это констатация факта, которую подтверждает сама логика событий.

Это не везение и не случайность. Это результат долгой, методичной и дальновидной стратегии Президента Азербайджана. Стратегии, которая превратила страну, еще недавно ассоциировавшуюся с конфликтом на Южном Кавказе, в точку, куда едут все, и все уезжают с результатом.

Когда премьер Чехии Бабиш выбирает Азербайджан для первого официального визита за пределами Евросоюза, это ли не показатель? Такие решения говорят о том, как страна воспринимается партнерами: как стратегический партнер с весомой повесткой.

Президент Латвии Ринкевичс во время своего визита высказался еще определеннее, назвав Азербайджан ключевым партнером не только на Южном Кавказе, но и в более широком региональном измерении. Это важная формулировка означает, что в европейских столицах Азербайджан не воспринимают только через призму Каспийского региона. Наша страна давно вышла за рамки собственной географии.

Отдельного внимания заслуживает визит Президента Украины. В ходе переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым обсуждалась, в том числе, возможность использования Азербайджана как потенциальной площадки для диалога между Москвой и Киевом. И это вполне закономерно. Площадка для переговоров работает только тогда, когда ее хозяин не является врагом ни для одного из участников.

Сегодня мир разделен острее, чем в любой момент за последние тридцать лет. Страны выбирают стороны, вводят санкции. В этой атмосфере мест, куда могут приехать все и никто не хлопнет дверью, - единицы. Азербайджан - одно из таких мест.

Азербайджан годами выстраивал отношения со всеми одновременно: поставлял газ в Европу, сохранял рабочие контакты с Россией, поддерживал Украину гуманитарно, углублял союз с Турцией, не обострял отношений с Ираном. Без примыкания к тому или иному лагерю. И если раньше это у кого-то могло вызывать недоумение, то сегодня стало очевидным преимуществом. Азербайджан открыт для всех, а значит - полезен каждому.

Примеров тому немало. Именно здесь проходили переговоры между высшим военным командованием России и США. Именно Азербайджан выступал посредником в урегулировании турецко-израильских противоречий.

Рост политического интереса к Азербайджану напрямую связан с его усиливающейся экономической ролью. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке и глобальных энергетических колебаний значение страны как надежного поставщика нефти и газа заметно возросло. Сегодня азербайджанский газ поставляется в 16 стран, десять из которых входят в Европейский союз.

Не менее важным фактором становится развитие транспортных коридоров, прежде всего Среднего коридора, который формирует альтернативную логистическую ось между Азией и Европой. Сокращение сроков доставки грузов почти вдвое - с примерно 30 до 15 дней - делает этот маршрут не просто удобным, а стратегически конкурентным. Это радикальное изменение логистики, которое делает Азербайджан не просто транзитной страной, а структурообразующим элементом новой евразийской торговой архитектуры. Фактически на наших глазах перекраивается экономическая карта континента - и Баку оказывается в ее центре.

Отдельным направлением в переговорах с рядом европейских партнеров стала оборонная промышленность - сфера, интерес к которой в нынешних условиях только усиливается.

Мир становится все менее гибким. Политические блоки ужесточаются, дипломатические мосты разрушаются быстрее, чем строятся. На этом фоне особенно ценны пространства, где возможен диалог между теми, у кого противоположные интересы, или, наоборот, между теми, кто ищет точки соприкосновения. Таких пространств в мире немного. Наша страна - одно из них.

Повышенное внимание мирового сообщества к Азербайджану - не случайный эффект. Лидеры ведущих европейских столиц, приезжающие один за другим. Американские дипломаты, поддерживающие непрерывный диалог. Мероприятия глобального значения, проходящие именно здесь.

Так выглядит новая реальность: бывший постконфликтный регион сегодня превратился в точку притяжения мировой дипломатии. И у этой новой реальности есть конкретный автор.