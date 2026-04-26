Иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство IRNA.

"Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом "MSC FRANCESCA", а также "EPAMINODES", которые... имели целью скрытый выход из пролива", - говорится в материале.

По данным журналистов, корабли шли через пролив без разрешения, "неоднократно нарушая морское право и намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования".