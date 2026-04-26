https://news.day.az/world/1830487.html Иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство IRNA.
Иранские военные задержали два судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив
Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом пишет агентство IRNA.
"Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом "MSC FRANCESCA", а также "EPAMINODES", которые... имели целью скрытый выход из пролива", - говорится в материале.
По данным журналистов, корабли шли через пролив без разрешения, "неоднократно нарушая морское право и намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования".
