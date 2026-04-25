В Баку осудили заявление мэра Нью-Йорка

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани о надуманном "геноциде армян".

Как передает Day.Az, об этом в "Х" сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Aйхан Гаджизаде отметил, что общественные деятели должны вести себя ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и вместо углубления раскола политически мотивированными и исторически ложными заявлениями вносить вклад в примирение.

"Мы отвергаем Ваше провокационное заявление. Подобные высказывания свидетельствуют о недостаточном понимании истории и реалий региона и искажают факты в политических целях. В 2020 году Азербайджан действовал в пределах своих международно признанных суверенных территорий в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН. Проведённые в 2023 году антитеррористические мероприятия завершились восстановлением конституционного строя Азербайджана после 30 лет незаконной оккупации. Утверждения о "вытеснении" игнорируют тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полное равноправие и гарантии безопасности. Особую обеспокоенность вызывает то, что избранное должностное лицо, игнорируя этнические чистки и массовые убийства, совершённые против сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также уничтожение культурного и религиозного наследия, продвигает односторонние нарративы. Подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть немедленно удалены", - подчеркнул представитель МИД.