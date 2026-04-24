Обновление сломало Windows 11

Компьютеры под управлением Windows 11 попали в бесконечный цикл перезагрузок из-за ошибки в обновлении. На это обратило внимание издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В апреле компания Microsoft выпустила обновление KB5083769 в рамках так называемого "вторника патчей". Спустя время оказалось, что у части пользователей апдейт вызвал серьезный сбой компьютеров. На проблемы пожаловались владельцы устройств с операционной системой (ОС) Windows 11 24H2 и 25H2.

Журналисты заметили, что сообщения об ошибках появились на форуме Microsoft Learn Q&A спустя всего несколько дней после выпуска обновления 14 апреля. Авторы отметили, что пострадавшие описывают повторяющуюся последовательность действий: обновление устанавливается, компьютер перезагружается, экран заполняется мозаикой, а потом появляется "синий экран смерти" (BSOD).

Пользователи, которые пытаются восстановить систему, попадают в бесконечный цикл перезагрузок. Проблемный апдейт также может принудительно перевести некоторые персональные компьютеры (ПК) в режим восстановления BitLocker - эта проблема была зафиксирована у пользователей Windows еще раньше.

Авторы Notebookcheck заявили, что на момент написания заметки Microsoft еще не выпустила патч для исправления неполадки.