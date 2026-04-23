Движение в бакинском метро полностью восстановлено

Движение поездов в Бакинском метрополитене полностью восстановлено, система функционирует на полной мощности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Бакинский метрополитен", движение по всем линиям организовано стабильно.

Поезда курсируют по максимально плотному графику в рамках имеющихся технических возможностей.

Контроль за техническими системами усилен, мониторинг ведется в непрерывном режиме.

Ранее мы сообщали, что 21 апреля в работе бакинского метро произошел сбой, в результате чего на всех станциях бакинского метрополитена был временно ограничен вход пассажиров.