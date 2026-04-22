"Сабах" обыграл "Карабах" и вышел в финал Кубка Азербайджана

Футбольный клуб "Сабах" стал вторым финалистом Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в ответном полуфинальном матче команда Вальдас Дамбраускас одержала победу над "Карабахом" со счетом 2:1 и по сумме двух встреч вышла в решающую стадию турнира.

Матч начался напряженно, а после первого тайма счет оставался неоткрытым. При этом "Карабах" оказался в сложной ситуации, оставшись в меньшинстве после удаления вратаря Матеус Кохальски.

Во втором тайме счет открыл "Карабах" - на 59-й минуте отличился Камило Дуран. Однако "Сабах" сумел переломить ход встречи: на 78-й минуте Велько Симич восстановил равновесие, а на 88-й минуте победный гол забил Мбина.

В концовке матча игроки "Карабаха" требовали от арбитра назначить пенальти в ворота соперника, однако их апелляции не были удовлетворены. В одном из эпизодов в добавленное время мяч в штрафной площади "Сабаха" попал в руку игроку хозяев и изменил направление, однако главный арбитр встречи Раван Гамзазаде принял решение не назначать 11-метровый удар и завершил игру. После финального свистка судья также показал желтые и красные карточки футболистам, протестовавшим против его решения.