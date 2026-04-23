ЕСПЧ и армянские манипуляции: в шаге от крушения надежд

Автор: Лейла Таривердиева

Более тысячи бывших жителей Карабаха армянской национальности, добровольно покинувших регион и переместившихся в Армению, обратились в ЕСПЧ за правом на возвращение и на имущество. Об этом сообщают армянские СМИ.

В обращении требуется обеспечить армянам имущественные права, а также признать их право на коллективное возвращение. Дескать, целый народ лишен права возвращения на родину и это надо срочно исправлять. Авторы обращения, составленного от имени бывших жителей Карабаха, считают ЕСПЧ единственной инстанцией, обладающей инструментарием для решения вопроса.

Армяне начали бомбардировать Евросуд своими обращениями в конце 2024 года. До этого целый год они не распаковывали чемоданы, ожидая, что вот-вот вернутся в Азербайджан, который, как им было обещано, не устоит под международным давлением. Когда миновал год и ничего такого не произошло, реваншисты стали думать, как использовать сепаратистскую массу с пользой. Эта масса висела на шее армянского бюджета, не двигаясь ни туда, ни сюда. В Армении им явно были не рады - ни в правительстве, ни в обществе. Первоначальные расчеты не оправдали себя и требовался план В.

Первоначально, когда армян Карабаха убеждали покинуть Азербайджан, планировалось, что в Армении они пробудут недолго. От карабахских соплеменников требовалось только делать жалостливые лица и раздавать жалостливые интервью, чтобы сформировать у международной общественности определенный образ "кровопийц" в лице Баку. Ожидалось, что на фоне всемирной истерики тот будет вынужден открыть армянам Лачинскую дорогу для массового возвращения, и все будет как раньше. Армяне вернутся с музыкой и в сопровождении международных миссий и станут диктовать Баку условия. Прописывались мизансцены будущего спектакля, где армяне выходят из автобусов, со слезами падают на колени и целуют асфальт. И весь мир рыдает вместе с ними.

Но это были лишь фантазии, несбыточность которых понимал каждый кот в ханкендинской подворотне, но не понимали организаторы и агитаторы, по вине которых армяне Карабаха добровольно перебрались в Армению. Никто их не гнал, не угрожал, не жег их дома, однако простые армяне, к сожалению, привыкли к таким манипуляциям и в очередной раз позволили превратить себя в инструмент политической игры. Никто не ожидал, что им придется пробыть там больше пары месяцев. Никто не ожидал, что результаты антитеррористической операции сентября 2023 года будут признаны миром. А они признаны - в этом не может быть никаких сомнений. И, конечно, никто не ожидал, что Азербайджан жестко поставит вопрос зеркального возвращения в Армению азербайджанских беженцев.

У реваншистских кругов осталась одна надежда - ЕСПЧ.

Между тем, премьер-министр Никол Пашинян настоятельно советует соплеменникам прекратить эту активность, потому что сохранение в повестке вопроса возвращения армян, добровольно покинувших Карабах, не является продуктивным. "Больше не будем копаться в том, кто где жил, у кого что было. Мы закрываем тему. Только так мы можем добиться мира. У нас есть своя истина, но у всех остальных тоже есть своя", - заявил он, представляя предвыборную программу "Гражданского договора".

Разумная позиция главы правительства, к сожалению, не находит достаточного отклика в армянском обществе. Пропаганда, практически полностью взятая в руки оппозицией, регулярно проводит контратаки, чтобы армяне не забывали о претензиях на территории соседей и продолжали гордо выпрямлять спины, взирая на карту "от моря до моря".

Первые жалобы были направлены в ЕСПЧ в конце 2024 года, в 2025 году процесс активизировался. По состоянию на апрель 2026 года Евросуд удостоился "чести" получить уже более 500 жалоб, в которых представлены интересы более тысячи человек. Если так будет продолжаться, Страсбургу грозит быть заваленным десятками тысяч жалоб и потоками слез. Поможет ли это достичь цели? Нет. Во-первых, Азербайджан не признает юрисдикцию Евросуда. Причины неоднократно пояснялись главой государства и повторяться не будем. А во-вторых, Баку никогда не отказывал армянам в праве жить на азербайджанской земле.

Азербайджан после 44-дневной войны подготовил программу реинтеграции армянского населения Карабаха. Им предлагалось принять азербайджанское гражданство и жить по законам Азербайджана, несмотря на все, что было ими же сотворено за тридцать лет конфликта. Однако ненависть ко всему азербайджанскому и мания величия не позволили армянам адекватно оценить эту возможность. Они находились в тот период ожидали совсем другого развития событий.

Программа реинтеграции остается в силе и после добровольного и ничем с нашей стороны не провоцированного массового выезда армян из Карабаха. Они и сегодня могут вернуться и жить по законам той страны, на территории которой хотят проживать. Иного варианта возвращения не существует. Ни для кого. Граждане других стран не могут массово проживать на территории Азербайджана и иметь какие-то особые права. Армяне не являются исключением, миграционное законодательство распространяется и на них.

В обращении к народу 20 сентября 2020 года Президент Ильхам Алиев сказал: "Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс. Мы к этому готовы и азербайджанский народ это знает. Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своему слову. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии, рассчитано на будущее развитие".

Армянское население Карабахского региона Азербайджана упустило предоставленный Баку исторический шанс, поддалось на пропаганду агитаторов, расселось по машинам и автобусам и отправилось в Армению дожидаться обещанного чуда.

За прошедшие почти три года в Баку неоднократно повторяли, что желающие вернуться армяне, могут это сделать в любой момент, но на условиях, определенных законами страны. В этом случае будет все - и работа, и социальная защита. Коллективного же возвращения ожидать не стоит. Решения о предоставлении гражданства, вида на жительства и права на работу будут приниматься в индивидуальном порядке. Въехать в Азербайджан в том же формате, в каком они выехали, армянам не удастся.

Еще цитата из обращения азербайджанского лидера от 20 сентября 2023 года, адресованная армянам Карабаха: "Мы готовы к реализации различных социальных программ. Мы заново отстраиваем весь Карабах и Восточный Зангезур. Посмотрите, какую большую работу мы выполняем, всего за два года. За 30 лет в этом регионе, возможно, и одного процента работ не было проделано - строятся электростанции, мосты, тоннели, водохранилища, жилые здания, села, города. Всего за два года. Без всякой помощи, сами. После окончания Второй Карабахской войны я сказал, что мы превратим Карабах и Восточный Зангезур в рай, и превращаем, все приезжающие люди видят это. Такие же условия мы создадим в Ханкенди, Агдере, Ходжавенде, селах. Создадим в Аскеране. Это в наших руках. Так что вот наше предложение, и сегодня была поворотная точка".

Жалеют ли сегодня добровольные перемещенцы из Карабаха о своем глупом решении? Возможно, что жалеют. Но внутренние ментальные преграды не позволяют прислушаться к голосу разума. Это их вина и их проблема. Азербайджан сделал все, что мог, и требовать от него безоговорочного открытия всех дверей для армян несерьезно.

Какие бы решения не принял ЕСПЧ, ничего не изменится. Программа реинтеграции существует, и интернет в Армении, говорят, работает неплохо. Граждане иностранных государств, тридцать лет в противовес азербайджанскому законодательству незаконно проживавшие на международно признанной территории Азербайджана, не могут требовать больше, чем предлагают им законы страны. Никаких особых прав, отличных от прав всех других граждан Азербайджана, никакой автономии - ни культурной, ни территориальной, никакого исполнения капризов в виде учебников из Армении и особого статуса армянского языка. Дома, в которых проживали уехавшие по глупости армяне, целы и невредимы. Имущество, имеющееся в этих домах, не разграблено. Нашим соседям, разграбившим тысячи азербайджанских домов в годы оккупации, трудно в это поверить, но это так. Что касается недвижимого имущества, то права на него имеют только те, кто был прописан в Карабахе до оккупации. Все остальные считаются незаконными заселенцами. Регистрация и документация времен сепаратистского режима в Азербайджане силы не имеет. Эти документы могут лишь подтвердить, что то или иное лицо незаконно проживало по такому-то адресу, но не дают права на владение этой недвижимостью. Иностранные граждане могут приобретать недвижимость в Азербайджане. Автоматически же недвижимость не переходит в собственность иностранного гражданина, только потому, что он там сколько-то лет прожил. И еще одна "плохая новость" - граждане других стран не могут покупать землю в Азербайджане, могут только арендовать.

Так что при любом раскладе, возвращение в Карабах должно сопровождаться переходом в азербайджанское гражданство. Что бы не решил ЕСПЧ. Бывшим жителям Карабаха лучше прислушаться к официальному Еревану и не рассчитывать на "чудо". А если действительно хотят вернуться и жить в добрососедстве и мире - обратиться к программе реинтеграции, предложенной Баку. Потому что только от него зависит их будущая географическая локация.