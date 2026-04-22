Помощник Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Великобритании.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Лондоне.

В частности, он встретился с заместителем советника премьер-министра по вопросам национальной безопасности Барбарой Вудворд, директором по политическим вопросам МИД Эдвардом Левеллин, директором по обороне и безопасности Джонатаном Алленом, директором департамента Восточной Европы и Центральной Азии Кристофером Алланом, заместителем спикера Палаты общин Нусом Гани, председателем парламентской группы по Азербайджану Боблм Блэкманом, а также рядом членов парламента.

Кроме того, Эльчин Амирбеков выступил на круглом столе в Международном институте стратегических исследований с участием региональных экспертов, исследователей и представителей академических кругов.

Он также дал интервью изданиям The Guardian и Daily Express.