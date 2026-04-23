Около 200 туристов оказались в ловушке на горе в Бразилии

Около 200 туристов оказались в ловушке на горе Морро-Дойс-Ирмаос в Бразилии после того, как основной подъезд к популярной тропе был перекрыт в ходе полицейской операции.

По данным источника, ограничение доступа связано с вооружённым столкновением между правоохранительными органами и предполагаемыми участниками преступной группировки "Командо Вермелью". В результате перестрелки территория вокруг туристического маршрута была временно закрыта.