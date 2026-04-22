В Германии представлены туристические возможности Азербайджана

Бюро по туризму Азербайджана (БТА) презентовало туристический потенциал нашей страны на серии мероприятий, организованных в немецких городах Вюрцбург, Франкфурт и Трир.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, на мероприятиях, в которых приняли участие более 100 туристических компаний и туроператоров, Азербайджан был представлен как привлекательное туристическое направление, доступное круглый год.

Также участникам была предоставлена подробная информация о городских турах, культурном туризме, наследии Шелкового пути, горных пеших маршрутах и возможностях зимнего туризма, проведены встречи в формате B2B.

Участие в серии мероприятий сыграло роль важной платформы для обсуждения новых возможностей сотрудничества с представителями туристической индустрии Германии и дальнейшего укрепления позиций Азербайджана на этом рынке.

Отметим, что за январь-март этого года число посетителей из Германии в Азербайджан увеличилось на 76,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5024 человека.