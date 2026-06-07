https://news.day.az/sport/1839925.html Сборная Азербайджана обыграла Эстонию в Евролиге Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках Европейской лиги. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Фаига Гараева сошлась в поединке со сборной Эстонии. Встреча завершилась уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0.
Сборная Азербайджана обыграла Эстонию в Евролиге
Женская сборная Азербайджана по волейболу провела очередной матч в рамках Европейской лиги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда под руководством главного тренера Фаига Гараева сошлась в поединке со сборной Эстонии.
Встреча завершилась уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 3:0. Наша команда доминировала на протяжении всей игры, выиграв все три партии: 25:15, 25:14, 25:20.
Отметим, что в своем первом матче на турнире сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 0:3.
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