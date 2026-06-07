https://news.day.az/sport/1839919.html Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" Кубка мира в Баку - ФОТО Женская сборная Азербайджана по акробатической гимнастике в составе групповой команды завоевала "золото" на проходящем в Баку Кубке мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, трио в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой успешно выступило в финальном этапе и опередило всех своих соперников.
Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" Кубка мира в Баку - ФОТО
Женская сборная Азербайджана по акробатической гимнастике в составе групповой команды завоевала "золото" на проходящем в Баку Кубке мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, трио в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Захры Рашидовой успешно выступило в финальном этапе и опередило всех своих соперников.
Наряду с золотыми медалями соревнований, наши представительницы также стали обладательницами кубка AGF Trophy.
Отметим, что розыгрыш Кубка мира завершится сегодня.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре