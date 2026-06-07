Десятки уголовных дел завели в Армении за период выборов

В Армении завели десятки уголовных дел за период выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитет и Следственном комитете Армении.

Так, в СК возбуждено 59 производств, задержаны 9 человек.

Кроме того, Антикоррупционный комитет сообщает о 33 уголовных делах, в рамках которых задержаны 28 человек.

Отметим, что в 20:00 в Армении завершилось голосование на парламентских выборах.