https://news.day.az/world/1839936.html Десятки уголовных дел завели в Армении за период выборов В Армении завели десятки уголовных дел за период выборов. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитет и Следственном комитете Армении. Так, в СК возбуждено 59 производств, задержаны 9 человек.
Десятки уголовных дел завели в Армении за период выборов
В Армении завели десятки уголовных дел за период выборов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Антикоррупционном комитет и Следственном комитете Армении.
Так, в СК возбуждено 59 производств, задержаны 9 человек.
Кроме того, Антикоррупционный комитет сообщает о 33 уголовных делах, в рамках которых задержаны 28 человек.
Отметим, что в 20:00 в Армении завершилось голосование на парламентских выборах.
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