В Азербайджане произошло землетрясение

В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно данным, эпицентр подземных толчков, которым были зарегистрированы в 16:45 по местному времени, располагались в 22 км к юго-западу от станции Гобустан,.

Глубина очага составляет 12 километров.