https://news.day.az/society/1839893.html В Азербайджане произошло землетрясение В Шамахинском районе, в 22 км к юго-западу от станции Гобустан, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1. Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. По данным центра, глубина очага составляет 12 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно данным, эпицентр подземных толчков, которым были зарегистрированы в 16:45 по местному времени, располагались в 22 км к юго-западу от станции Гобустан,.
Глубина очага составляет 12 километров.
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