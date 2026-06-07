На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном в 9-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра МЧС.

Пожар в многоэтажном жилом доме был потушен в короткие сроки, не допустив его распространения.

В рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали жителей здания в безопасную зону.

По предварительным данным, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания, двигатель вентиляционной установки на крыше, а также складированные поблизости древесные отходы.

В результате происшествия пострадавших нет.