https://news.day.az/world/1839926.html Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии соберутся на переговоры в Стамбуле 8 июня в Стамбуле состоится 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции. Согласно информации, встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии соберутся на переговоры в Стамбуле
8 июня в Стамбуле состоится 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции.
Согласно информации, встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По итогам переговоров главы внешнеполитических ведомств трех стран выступят с заявлениями для прессы.
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