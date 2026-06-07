https://news.day.az/world/1839926.html

Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии соберутся на переговоры в Стамбуле

8 июня в Стамбуле состоится 10-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Турции. Согласно информации, встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакан Фидан.