В Азербайджане прошли вступительные экзамены по I и IV группам

Государственный экзаменационный центр Азербайджана провёл вступительный экзамен по I и IV специализированным группам (в том числе по предмету география для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, экзамен был организован в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгаите, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Губе и Хачмазе.

В городах и районах, где проводился экзамен, в общей сложности было выделено 212 экзаменационных зданий, 3803 экзаменационных зала. К управлению экзаменами были привлечены 212 главных руководителей экзаменов, 605 руководителей экзаменов, 4716 наблюдателей, 673 сотрудника пропускного режима, 212 представителей зданий.

По предварительным данным, у 10 человек были обнаружены мобильные телефоны, и они были отстранены от экзамена. Кроме того, 1 наблюдатель был отстранён от экзамена в связи с обнаружением у него "умных" часов.

Предполагалось участие в экзамене 51690 абитуриентов.

Сегодня в 15:00 на Youtube-канале ГЭЦ будет проведена прямая трансляция, в рамках которой будут даны подробные разъяснения по тестовым заданиям, использованным на экзаменах, а также представлены правильные ответы на закрытые и кодируемые задания открытого типа.

С 8 июня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов. Поскольку проверка заданий открытого типа, использованных на экзаменах, требует времени, объявление результатов планируется через 2 недели.