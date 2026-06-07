В Минюсте США заявили о праве Трампа снести статую Свободы

В ходе апелляционных слушаний юрист Министерства юстиции США Яаков Рот заявил, что суд не имеет права останавливать действия администрации президента Дональда Трампа по возведению бального зала в Белом доме. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам юриста, проект строительства бального зала Белого дома зашел слишком далеко и затрагивает интересы нацбезопасности. В ходе заседания судья Патриция Миллетт поинтересовалась, означает ли позиция администрации, что суды не смогут вмешаться, если правительство быстро реализует спорный проект и превратит его в "свершившийся факт".

Она также привела гипотетический пример: если правительство решит снести бульдозером статую Свободы, "ничего нельзя будет сделать?". На это Рот ответил утвердительно.

1 апреля Трамп раскрыл журналистам секретные данные о строительстве бункера на территории Белого дома.

Американский лидер сообщил детали проекта и его стоимость во время беседы с прессой на борту Air Force One. По его словам, огромный военный комплекс появится под недостроенным бальным залом в Белом доме. Он уточнил, что бомбоубежище обойдется в $400 млн.