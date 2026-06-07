На турецкий Кайсери обрушились ливни и град

Сильные дожди и град оказали негативное влияние на жизнь в турецкой провинции Кайсери.

Как сообщает Day.Az, наряду со скоплением воды на многих дорогах и в подземных переходах, оказались затоплены магазины в историческом Гранд-базаре.

Из-за сильных ливней во многих частях Кайсери наблюдались перебои в движении транспорта.

В некоторых районах провинции выпал град, который нанес ущерб хозяйственным объектам.