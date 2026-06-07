https://news.day.az/world/1839839.html На турецкий Кайсери обрушились ливни и град - ФОТО Сильные дожди и град оказали негативное влияние на жизнь в турецкой провинции Кайсери. Как сообщает Day.Az, наряду со скоплением воды на многих дорогах и в подземных переходах, оказались затоплены магазины в историческом Гранд-базаре. Из-за сильных ливней во многих частях Кайсери наблюдались перебои в движении транспорта.
На турецкий Кайсери обрушились ливни и град - ФОТО
Сильные дожди и град оказали негативное влияние на жизнь в турецкой провинции Кайсери.
Как сообщает Day.Az, наряду со скоплением воды на многих дорогах и в подземных переходах, оказались затоплены магазины в историческом Гранд-базаре.
Из-за сильных ливней во многих частях Кайсери наблюдались перебои в движении транспорта.
В некоторых районах провинции выпал град, который нанес ущерб хозяйственным объектам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре