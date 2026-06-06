В Баку пойдет дождь

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, также возможны грозы.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19 градусов тепла, днем - 22-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью осадки местами могут усилиться. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов, местами до 20-25 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az