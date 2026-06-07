В Ичеришехер прошел концерт памяти Расима Абдуллаева

В Бакинском доме фотографии в Ичеришехер состоялся концерт классической музыки, посвященный памяти выдающегося азербайджанского виолончелиста, профессора, Народного артиста Расима Абдуллаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Народный артист Салман Гамбаров (фортепиано), Заслуженный артист Эйюб Алиев (виолончель), Заслуженный артист Вахтанг Иманов (альт), лауреат международных конкурсов Тамилла Гасанова (вокал), а также дочь маэстро Абдуллаева пианистка Ульвия Абдуллаева (фортепиано) и внучка выдающегося виолончелиста - лауреат международных конкурсов Анастасия Мишула (скрипка).

В программе прозвучали классические произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Концерт сопровождался выставкой фотографий испанского художника и скульптора Нани Бороната, который представил серию снимков виолончели Расима Абдуллаева.

Вечер собрал любителей музыки, друзей и учеников маэстро, деятелей культуры и искусства, а также представителей прессы.

Расим Абдуллаев - воспитанник школы имени Бюльбюля и Азербайджанской государственной консерватории, ученик великого Мстислава Ростроповича и выдающегося педагога Сабира Алиева. Он был не только блистательным исполнителем, но и талантливым наставником, воспитавшим целую плеяду музыкантов. Его искусство восхищало любителей классической музыки в Азербайджане, Египте, Сирии, Болгарии, Франции, Германии, Чехии, Испании, где он выступал на сценах филармоний и в составе камерных ансамблей.