Офелия Санани отметила юбилей с друзьями

В Государственном фонде кино Азербайджана состоялся юбилейный вечер, посвященный 85-летию народной артистки Азербайджана Офелии Сенани - известного диктора, киноактрисы и мастера дубляжа, чье имя на протяжении десятилетий ассоциируется с азербайджанским телевидением, радио и кинематографом, сообщает Day.Az.

Офелия Санани принадлежит к поколению деятелей искусства, сформировавших национальную школу телевизионного и радиовещания. Благодаря высокой культуре речи и актерскому мастерству она завоевала любовь миллионов зрителей и слушателей. За годы творческой деятельности Офелия Санани озвучила десятки фильмов, принимала участие в создании телевизионных и радиопрограмм, а также сыграла ряд ролей в кино.

Мероприятие началось с открытия фотовыставки, отражающей основные этапы жизни и творчества юбиляра.

Ведущая вечера Рахиля Солтангызы, открывая мероприятие, назвала Офелию Сенани счастливой артисткой, посвятившей свою жизнь кино, телевидению, радио и искусству дубляжа, и оставившей яркий след в культурной истории страны.

С поздравлениями в адрес юбиляра выступили заслуженные артистки Тамилла Алекперова, Наргиз Джалилова, Наиля Исламзаде и Севда Агазаде. Они отметили ее профессионализм, преданность искусству и большой вклад в развитие азербайджанской культуры.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о творческом пути народной артистки, особо подчеркнув ее заслуги в области киноискусства и дубляжа.

Музыкальным подарком для гостей стало выступление заслуженного артиста Теймура Амраха, исполнившего популярные ретро-композиции.

От имени семьи юбиляра Гюляр и Лала Санани выразили благодарность за организацию торжественного вечера.

В рамках мероприятия были продемонстрированы видеоматериалы о жизни и творчестве Офелии Санани, а также показан художественный фильм "Мюджрю" режиссера Н. Дадашова.

Юбилейный вечер стал еще одним подтверждением того, что имя Офелии Санани занимает особое место в истории азербайджанского искусства, а ее многолетняя творческая деятельность продолжает служить примером высокого профессионализма и преданности выбранному делу.