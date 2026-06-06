Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В ответ на агрессию со стороны Соединенных Штатов против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по радиолокационным установкам Ирана.