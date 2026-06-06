https://news.day.az/world/1839628.html Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке - ВИДЕО Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Иран ударил по военным базам США на Ближнем Востоке - ВИДЕО
Вооруженные силы Ирана ударили по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку на острова Сирик и Кешм.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"В ответ на агрессию со стороны Соединенных Штатов против Сирика и острова Кешм вражеские базы в регионе были подвергнуты ударам с помощью ракет", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что США нанесли удары по радиолокационным установкам Ирана.
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