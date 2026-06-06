В Армении арестовали Армена Ашотяна

В Армении арестовали вице-президента Республиканской партии Армена Ашотяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Тигран Атанесян.

По его словам, Ашотян арестован сроком на один месяц.

Отметим, что Армен Ашотян арестован по делу о незаконном отчуждении имущества на сумму 208 миллионов 908 тысяч 500 драмов, принадлежащего Брюсовскому университету, и отмывания денег в период 2009-2016 годов, во время его пребывания на посту министра образования и науки Республики Армения.