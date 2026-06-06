Волейбольные тренеры из девяти стран прошли обучение в Баку

В Баку завершился тренерский семинар Level-2 Международной федерации волейбола (FIVB), организованный Федерацией волейбола Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, занятия проходили в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта и спортивном зале федерации.

В курсах приняли участие около 60 специалистов. Обучение было организовано в двух группах: первая проходила занятия с 25 по 29 мая, вторая - с 1 по 5 июня.

В семинаре участвовали тренеры и специалисты из Азербайджана, Турции, Австралии, Кипра, Ирана, Индии, Украины, Израиля и Беларуси.

Курс под руководством инструктора FIVB, профессора Дженгиза Акарчешме включал как теоретические, так и практические занятия. По итогам обучения состоялись экзамены, а участники, показавшие высокие результаты, получили международные сертификаты FIVB Level-2.

Организаторы отметили, что проведение подобных программ способствует повышению квалификации тренеров и развитию волейбола в регионе.