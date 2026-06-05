Оман приостановил погрузку нефти на терминале Мина-аль-Фахал после взрыва

Погрузка нефти приостановлена на терминале Мина-аль-Фахал в Омане после взрыва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Они утверждают, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.

Агентство уточнило, что связаться с представителями терминала для получения комментариев пока не удалось.

Другие подробности инцидента не приводятся.