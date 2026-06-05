https://news.day.az/world/1839571.html Оман приостановил погрузку нефти на терминале Мина-аль-Фахал после взрыва - ВИДЕО Погрузка нефти приостановлена на терминале Мина-аль-Фахал в Омане после взрыва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Они утверждают, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.
Оман приостановил погрузку нефти на терминале Мина-аль-Фахал после взрыва - ВИДЕО
Погрузка нефти приостановлена на терминале Мина-аль-Фахал в Омане после взрыва. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Они утверждают, что взрыв мог произойти из-за атаки беспилотника.
Агентство уточнило, что связаться с представителями терминала для получения комментариев пока не удалось.
Другие подробности инцидента не приводятся.
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