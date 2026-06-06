Азербайджан уступил Мальте в товарищеском матче

Сборная Азербайджана по футболу потерпела поражение в товарищеском матче против Мальты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча, состоявшаяся на стадионе "Халадаш" в венгерском Сомбатхее, завершилась победой мальтийской команды со счетом 2:0.

В первом тайме зрители забитых мячей не увидели. Азербайджанская сборная владела инициативой и создала несколько опасных моментов, однако реализовать свои шансы не сумела. Уже на девятой минуте хозяева потеряли из-за травмы Хаяла Алиева, которого заменил Нариман Ахундзаде.

После перерыва Мальта сумела использовать свои возможности. На 65-й минуте счет открыл Джозеф Мбонг, а на 86-й минуте Александер Сатариано удвоил преимущество гостей.

По ходу матча желтые карточки в составе сборной Азербайджана получил Эльвин Бадалов. У мальтийцев предупреждение заработал Кейон Эвурум.

Для команды Айхана Аббасова этот матч стал первым в рамках текущего учебно-тренировочного сбора.